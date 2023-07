Charon podgrzewa Włochy

W ciągu najbliższych dni we Włoszech rządzić będzie afrykański antycyklon Charon, z powodu którego można się spodziewać w tym rejonie rekordowo wysokich temperatur. Jak informuje włoska agencja ANSA, w poniedziałek w Rzymie termometry pokażą 40-41 st. C a we wtorek nawet 42-43 st. C.