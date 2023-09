Drewniana ikona kina

Drzewo pojawiło się w scenie pierwszego spotkania Robin Hooda z wysłannikami księcia Jana. To na jego gałęzi schronił się ścigany przez rycerzy młody kłusownik, którego bohater filmu uratował. Jawor rósł w miejscu znanym jako Sycamore Gap.

Co się stało w Northumberland?

W czwartek odkryto, że jawor został ścięty - najprawdopodobniej w nocy i za pomocą piły mechanicznej . Korona drzewa leżała na Murze Hadriana, a z ziemi wystawał jedynie pień. Władze parku narodowego poinformowały, że obecnie "pracują z odpowiednimi służbami i partnerami" i podadzą więcej szczegółów na temat sprawy, kiedy będzie to możliwe.

Policja hrabstwa Northumberland podała, że wszczęto śledztwo, które ma na celu ustalenie, czy doszło w tym przypadku do popełnienia przestępstwa. Władze parku narodowego zaapelowały do turystów, by nie odwiedzały obecnie miejsca zdarzenia.