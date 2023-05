Rosyjski oligarcha pozywa brytyjski rząd. Powodem zajęcie jego superjachtu

Rosyjski oligarcha Siergiej Naumenko pozywa brytyjski rząd za konfiskatę swojego superjachtu Phi. Jego wartość to niemal 50 mln dolarów. Wielka Brytania zatrzymała go w marcu 2022 roku, kiedy to po ataku Kremla na Ukrainę podjęto próby zamrożenia jak największej ilości rosyjskich aktywów.

Zdjęcie Superjacht Phi / Richard Baker / In Pictures via Getty Images / Getty Images