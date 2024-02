Wojna w Ukrainie daje lekcje wszystkim państwom członkowskim Paktu Północnoatlantyckiego. To właśnie na jej podstawie niemiecki rząd opracował raport na temat "analizy ryzyka dla ochrony ludności cywilnej", w którym opisano jeden z możliwych, według nich, scenariuszy konfliktu z agresorem. Nie wskazano go jako Rosję, a jedynie określono "bezimiennym".

W dokumencie stwierdzono, że konflikt toczący się w Ukrainie łączy ze sobą współczesne działania wojenne z niekonwencjonalnymi metodami, takimi jak m.in. dezinformacja, cyberataki czy sabotaże.

Niemcy przygotowały plan ewentualnego ataku na NATO. Zakłada cztery fazy

"Atak agresora - hybrydowy i/lub wykorzystujący pełny arsenał nowoczesnych sił zbrojnych we wszystkich wymiarach (lądowym, powietrznym/kosmicznym, morskim, cybernetycznym i informacyjnym) na terytorium NATO jest zatem prawdopodobnym scenariuszem" - głosi raport, do którego treści dotarł portal Europejska Prawda.

Scenariusz, jaki zakłada niemiecki rząd, dzieli atak na cztery fazy. Pierwsza z nich to kilkuletnie hybrydowe działania agresora, mogą to być cyberataki, sabotaż, szpiegostwo czy ataki na infrastrukturę krytyczną. Co ważne, w tym przypadku nie można od razu powiązać sprawcy z działaniami - są one prowadzone w sposób jak najbardziej możliwie dyskretny.

Kolejna faza to rozmieszczanie sił zbrojnych na granicach państwa należącego do NATO, ale też sił służących odstraszeniu Sojuszu, co ma trwać kilka miesięcy. W tej fazie ataki hybrydowe nadal są stosowane, jednak znacznie bardziej nasilone i nie tak ukryte jak w etapie pierwszym.

Krok trzeci jednego ze scenariuszy konfliktu zakłada już bezpośredni atak na kraj NATO. Autorzy dokumentu, na który powołuje się ukraiński portal, wskazują tu na selektywne ataki "z wykorzystaniem środków konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, w tym przeciwko celom w Niemczech, a także ewentualne zakłócanie satelitów w przestrzeni kosmicznej".

Niemcy: "Ściśle tajny" plan obrony

Faza ostatnia to przełamanie linii obrony i przedostanie się agresora przez państwa Paktu Północnoatlantyckiego na terytorium Niemiec. Również na tym etapie zakłada się, że konflikt toczony będzie także w kosmosie Chociaż cały scenariusz opiera się na wieloletnich działaniach, jeszcze przed bezpośrednim atakiem, według autorów konflikt kończy się zawieszeniem broni i zawarciem porozumienia "nie wcześniej niż kilka miesięcy później".

Opracowany scenariusz ma być podstawą do stworzenia koncepcji obrony ludności. Co więcej, na jego podstawie różne agencje mogłyby modelować inne podscenariusze tak, aby w jak największym stopniu zapewnić ochronę w razie ewentualnego ataku. Jak zaznacza Europejska Prawda, "niemiecki plan obronny jest oznaczony jako 'ściśle tajny', liczy setki stron i ma być gotowy do końca marca".

