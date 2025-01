Rosyjska broń coraz bliżej granic NATO. Łukaszenka i Putin zdecydowali

- Z dnia na dzień będzie u nas Oriesznik. Uzgodniliśmy z prezydentem (Władimirem - red.) Putinem, że następny system będzie zainstalowany na Białorusi nawet wcześniej niż w Rosji - powiedział na konferencji prasowej Łukaszenka, cytowany przez niezależny serwis białoruski Zerkalo.io. Dodał, że nie zostały jeszcze sprecyzowane terminy możliwej dostawy Oriesznika na Białoruś.

- Nie wzbraniamy się przed bronią jądrową, nie. Ale to jest straszna broń. A Oriesznik to straszna broń, ale nie aż tak. Niech będzie u nas - dodał. Reklama

Łukaszenka zapowiedział, że systemy będą rozlokowane "bliżej Smoleńska". Oświadczył, że plany rozmieszczenia Oriesznika na Białorusi pojawiły się "w odpowiedzi na chęć i możliwość rozlokowania rakiet średniego zasięgu przez Amerykanów w Europie".

Białoruś umacnia sojusz z Rosją. Nowy system w drodze

W grudniu Putin i Łukaszenka podpisali w Mińsku porozumienie o wzajemnych gwarancjach bezpieczeństwa. Zapowiedziano, że Białoruś ma otrzymać od Rosji pociski balistyczne średniego zasięgu Oriesznik. Putin ogłosił, że może się to stać w drugiej połowie 2025 r., gdy wzrośnie seryjna produkcja tych systemów w Rosji i gdy wejdą one do służby w rosyjskich siłach zbrojnych.

Oriesznik to zdolny do przenoszenia ładunków nuklearnych pocisk balistyczny średniego zasięgu, który został w listopadzie użyty przez Rosję do ataku na ukraińskie zakłady zbrojeniowe w mieście Dniepr.

Po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, do której wykorzystane zostało terytorium Białorusi, Rosja poinformowała o zamiarze rozmieszczenia na terytorium swojego sojusznika taktycznej broni jądrowej. W grudniu 2023 roku Łukaszenka utrzymywał, że rozmieszczenie rosyjskiej taktycznej broni jądrowej na Białorusi zostało zakończone, jednak wśród zachodnich ekspertów nie ma jednoznacznej oceny tej kwestii, ponieważ jest to trudne do zweryfikowania. Reklama

Wbrew oświadczeniom białoruskich władz wojskowych i samego Łukaszenki wszelkie działania związane z tą bronią zależą od decyzji Moskwy. Według ekspertów temat jest wykorzystywany w celach propagandowych.

-----

