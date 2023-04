Rosyjscy politycy wracają na Twittera. Kuriozalne tłumaczenia Muska

Na ten wpis zareagował jeden z użytkowników Twittera, który postanowił zwrócić się bezpośrednio do Elona Muska i, udostępniając jednocześnie treści autorstwa Miedwiediewa, zapytał go o to, czy nie zauważa on tam wezwania do ludobójstwa w Ukrainie.

Kolejnym z pytań była kwestia weryfikacji państwa terrorystycznego. "Czemu pozwoliłeś rosyjskim liderom wrócić na platformę, znosząc przepisy przeciwko Putinowi i rosyjskim oficjelom?" - brzmiało trzecie pytanie. Ostatnim był wątek związany z nieprzestrzeganiem sankcji.

Zdjęcie Musk zareagował na pytanie na Twitterze. Odnosiło się ono do wpisu Miedwiediewa / MIKHAIL METZEL / SPUTNIK, AFP; ANGELA WEISS/AFP, East News /

Elon Musk: Putin nazwał mnie zbrodniarzem wojennym

Na odpowiedź Muska nie trzeba było długo czekać. Jeszcze tego samego dnia ogłosił:

"Przekazano mi, że Putin nazwał mnie zbrodniarzem wojennym za pomoc Ukrainie, więc niezupełnie jest on moim najlepszym przyjacielem. Wszystkie wiadomości są w pewnym stopniu propagandą. Pozwólcie ludziom decydować za siebie" - zakończył swój wpis.