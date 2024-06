Rośnie napięcie na Morzu Czerwonym. "Zaatakowaliśmy lotniskowiec"

Rebelianci Huti przekazali w sobotnim oświadczeniu, że zaatakowali amerykański lotniskowiec Eisenhower na Morzu Czerwonym oraz statek Transworld Navigator na Morzu Arabskim. Nie podano jednak, kiedy doszło do ataków.

Niespokojnie na Morzu Czerwonym. Rebelianci zaatakowali amerykański lotniskowiec

NBC News zwróciło uwagę, iż prawdopodobnie jest to najnowszy atak przeprowadzony przez jemeńskich rebeliantów. Uderzenie Huti nastąpiło kilka dni po tym, jak zatonął statek Tutor, co "wydaje się być nową eskalacją wspieranej przez Iran kampanii ataków na statki w ważnym korytarzu morskim".

Kapitan zaatakowanego w piątek wieczorem statku powiedział, że nieopodal maszyny widział eksplozje. "Załoga jest bezpieczna, a statek płynie do następnego portu" - przekazały Operacje Handlu Morskiego Wielkiej Brytanii (UKMTO). Nie sprecyzowano jednak, czy statek doznał jakichkolwiek uszkodzeń.

Ponadto, jak przekazano w publikacji, amerykańscy urzędnicy mieli nakazać lotniskowcowi USS Dwight D. Eisenhower powrót do bazy . Statek brał udział w akcjach, których celem było odpowiadanie na ataki Huti.

Huti wielokrotnie mówili o atakach na lotniskowiec. Kapitan odpowiada

- Myślę, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy rzekomo zostaliśmy zatopieni dwa lub trzy razy, ale tak się nie stało - przekazał Christopher Hill w rozmowie z Associated Press. Jak dodał, jest to "niemal komiczne". - Próbują być może zainspirować się poprzez dezinformację, ale na nas to nie działa - podkreślił kapitan.