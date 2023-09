Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie rosyjskie sieci kin nie mogą legalnie wyświetlać niektórych filmów tam wyprodukowanych. Jednak Rosjanie podejmują coraz to nowe próby obejścia przepisów, aby dać mieszkańcom dostęp do najgłośniejszych premier.

- Uważają, że oglądanie hollywoodzkich filmów jest ich prawem - zwraca uwagę Anton Dolin, do niedawna redaktor jednego z najpopularniejszych rosyjskich magazynów filmowych, którego cytuje portal Guardian. Według niego odzwierciedla to postawę Rosjan, którzy nie popierają wojny, a przez to mają poczucie odbierania im kolejnych przywilejów. Wizyta w kinie ma być powrotem do stylu życia, jaki prowadzili przed rozpoczęciem przez ich kraj zbrojnej napaści na Ukrainę.