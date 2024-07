W piątek przed południem na całym świecie wystąpiła gigantyczna awaria jednego z produktów firmy Microsoft. W wielu krajach sparaliżowało to pracę szpitali, banków, lotnisk, a nawet strony rządowe.

- Wszystkie siły i służby państwa działają w celu zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, to jest proces ciągły - podkreślił szef MON Władysław Kosiniak Kamysz , pytany o to, na ile Polskę dotknęła awaria systemów Microsoftu.

Minister cyfryzacji: Na tę chwilę nie ma powodów do niepokoju

Zaznaczył jednak, że są godziny poranne i "systemy wchodzą w wysoki stopień aktywności, mogą dziś być aktualizacje". - Na tę chwilę nie ma powodów do niepokoju - pokreślił.

- Nie dzieje się nic takiego, co można by było porównać z innymi państwami w Europie i na świecie. Warto podkreślić, że Polska dużo uwagi przykładała do infrastruktury krytycznej, żeby podział różnego rodzaju dostawców następował, dzięki temu dzisiaj jesteśmy w spokojniejszym miejscu - dodał.