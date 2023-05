Rosji grozi spowolnienie gospodarcze i duża inflacja

"Mobilizacja, historycznie wysoka emigracja oraz starzejąca się i kurcząca się populacja ograniczają podaż siły roboczej. To prawdopodobnie zmniejszy potencjał wzrostu rosyjskiej gospodarki, co z kolei grozi podsyceniem inflacji" - podsumował brytyjski wywiad.

Zobacz też: Firmy z Petersburga z nowym obowiązkiem. Muszą dostarczyć armii nowych rekrutów spośród pracowników

Rosyjskie Ministerstwo Komunikacji poinformowało natomiast, że około 10 proc. pracowników IT (blisko 100 tys. osób) opuściło kraj w zeszłym roku i jeszcze nie wróciło do ojczyzny. Nie wiadomo ponadto, czy kiedykolwiek się na to zdecydują.

Rosyjski demograf: Wskutek wojny "atrakcyjność migracyjna" Rosji maleje

Jak informowaliśmy w połowie marca , rosyjski demograf Aleksiej Raksza ocenił, że poważniejszym skutkiem wojny będzie nie śmiertelność, a zmniejszenie "atrakcyjności migracyjnej" Rosji, którą już teraz opuściły setki tysięcy osób w obawie przed powołaniem.

- Wyjechali z reguły młodzi, aktywni, ambitni, dobrze wykształceni i dość zamożni ludzie. Mogliby oni wnieść ogromny wkład w rosyjską gospodarkę. Do wzrostu demograficznego przyczyniliby się jednak w znacznie mniejszym stopniu - ocenił Raksza w rozmowie z Radiem Swoboda.

Odniósł się on także do tekstu opublikowanego w brytyjskim tygodniku "The Economist", w którym - podobnie jak w raporcie wywiadu - stwierdzono, że w ciągu ostatnich trzech lat Rosja straciła co najmniej dwa miliony więcej obywateli niż zakładano. - Ta publikacja wyssała sobie te liczby z palca. (...) Ten tekst jest stronniczy, a dziennikarze nie mogli i nie chcieli zrozumieć sytuacji - powiedział.

- Propaganda jest po obu stronach, a wojna ma generalnie zły wpływ na wszystko - na demokrację na całym świecie, na prasę, na prawa człowieka, na śmiertelność i na liczbę urodzeń. Wojna rujnuje wszystko - skwitował.