Rosja: Historyczny spadek ludności. Potrzebują miliona migrantów rocznie

Oprac.: Aneta Wasilewska Świat

Rosja zmaga się z historycznym spadkiem ludności i potrzebuje do miliona imigrantów rocznie przez 80 lat, by do 2100 utrzymać obecny poziom populacji – podaje Fox News. Według rosyjskich danych od początku 2022 roku populacja spadła o pół miliona.

Zdjęcie Mieszkańcy Moskwy / YURI KADOBNOV / AFP / AFP