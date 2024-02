Protesty rolników paraliżują nie tylko Polskę, ale również Hiszpanię. Kilkaset ciągników zablokowało drogi dojazdowe do Madrytu, w związku z trwającym od 6 lutego ogólnokrajowym protestem rolników. Demonstranci zapowiadają, że jeszcze we wtorek wjadą traktorami do centrum hiszpańskiej stolicy, gdzie w środę ma się odbyć wielka manifestacja.