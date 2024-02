- Sprawa nie dotyczy zboża, ale raczej polityki - stwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do protestów rolników i przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej. - To sytuacja, która każdego dnia pokazuje erozję solidarności - mówił, wzywając do znalezienia "racjonalnego rozwiązania" problemu.