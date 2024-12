Robert Fico już w Moskwie. Trwa spotkanie z Putinem

Premier Słowacji Robert Fico na Kremlu. Rozmowy o tranzycie gazu

- Z tego, co wiem nieoficjalnie, a kiedy mówię "nieoficjalnie", oznacza to, że informacja jest prawdziwa, w poniedziałek Robert Fico uda się do Putina jako przywódca kraju należącego do Unii Europejskiej. Tak, jak rozumiem, spowoduje tym pewną reakcję innych europejskich przywódców z UE - mówił.