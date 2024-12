Rosja. Atak dronów na Kazań. Władimir Putin zapowiada odwet

- Kogokolwiek, bez względu na to, jak bardzo będzie próbował coś zniszczyć w naszym kraju, spotka go za to wielokrotnie większe zniszczenie we własnym kraju. Będzie żałował tego, co próbuje zrobić w naszym kraju - stwierdził.