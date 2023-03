Rezygnacja w NCBR. Szczerba: To dopiero początek

Według informacji, które pojawiły się w mediach Krzysztof Bednarek nie został odwołany ze stanowiska, a złożył rezygnację.

Posłowie o powiązaniach miedzy NCBR a Partią Republikańską

W środę posłowie KO wrócili do sprawy dotacji przyznanych w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Szynka ścieżka - innowacje cyfrowe". Przedstawili także powiązania między spółkami, które otrzymały dotacje z NCBR i Partią Republikańską. Grafika rozpoczyna się od szefa Partii Republikańskiej Adama Bielana, który - jak mówią - "negocjuje to, że to Jacek Żalek zostaje wiceministrem funduszy i polityki regionalnej", nadzorującym NCBiR. - Od wielu miesięcy to Jacek Żalek ustala wszystkie kwestie kadrowe w NCBiR - wskazali posłowie KO.