Błędy w podawaniu leków to najczęściej zgłaszane krytyczne incydenty w anestezjologii i najczęstsza przyczyna poważnych błędów medycznych na oddziale intensywnej terapii. W szerszej perspektywie szacuje się, że podawanie od 5 do 10 proc. wszystkich leków wiąże się z błędami.

Sztuczna inteligencja może pomóc anestezjologom?

Błędy najczęściej występują podczas wstrzyknięć dożylnych, kiedy to lekarz musi przenieść lek z fiolki do strzykawki i podać pacjentowi. Około 20 proc. błędów to błędy zamiany, w których wybierana jest niewłaściwa fiolka lub strzykawka jest błędnie oznakowana. Kolejne 20 proc. błędów występuje, gdy lek jest prawidłowo oznakowany, ale podawany przez pomyłkę.