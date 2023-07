Papież Franciszek udzielił odpowiedzi na pytania wiernych w wydanym przez Watykan podcaście. Młodzi ludzie pytali m.in. o podejście do homoseksualizmu oraz o obowiązującą definicję małżeństwa. - Pan kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, to jest szalona miłość Boga - przekonywał hierarcha. - Kim jestem, by osądzać? - pytał retorycznie w sprawie związków osób tej samej płci.