Rekrutacja zamknięta. Grupa Wagnera nie szuka nowych najemników

"W związku z dużą kadrową rezerwą Grupa Wagnera nie ma w tej chwili pilnej potrzeby, by przyjmować nowych rekrutów . Regionalne ośrodki rekrutacyjne Grupy Wagnera zostają zawieszone na czas nieokreślony" - podano w serwisie Telegram na kanale członków armii Jewhenija Prigożyna.

Chętni musieli mieć od 22 do 50 lat, mogli liczyć na wynagrodzenie w wysokości 240 tys. rubli oraz " premię za wyniki ". Grupa Wagnera miała zapewniać nowym najemnikom także " nowoczesną odzież roboczą, najlepszy sprzęt i pracę w zespole nastawionym na zwycięstwo ".

Grupa Wagnera na Białorusi. Wagnerowcy przesunęli się w kierunku "przesmyku suwalskiego"

Po jednodniowym marszu na Moskwę najemnicy z Grupy Wagnera zostali przeniesieni na Białoruś. W ubiegłym tygodniu Alaksandr Łukaszenka podczas spotkania z Władimirem Putinem miał informować, że wagnerowcy " chcą wybrać się na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa " .

- Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium. Będą pewnie przebrani za białoruską straż graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę, ale przypuszczalnie będą się też starali przeniknąć do Polski udając nielegalnych imigrantów, a to stwarza dodatkowe ryzyka - mówił Morawiecki.