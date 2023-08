Randkowanie online jest dziś jednym z najbardziej powszechnych sposobów na poznawanie par w najmłodszym pokoleniu. Aplikacje oferują wiele możliwości, dla niektórych są one wręcz nieskończone. Fakt ten jednak powoduje "efekt przeciążenia", co rodzi w nas frustrację i rozgoryczenie. Naukowcy radzą, co zrobić, by uniknąć powierzchowności i mechaniczności w poznawaniu ludzi przez internet