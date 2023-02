ChatGPT: Cześć czytelnicy Interii! Dzisiaj mamy dla was wyjątkową niespodziankę - nasza platforma zostanie na jeden dzień wydawcą specjalnej sekcji na naszej stronie głównej! Wszystkie artykuły, tytuły i zdjęcia w tej sekcji zostaną wybrane przez sztuczną inteligencję. To pierwsza taka inicjatywa w polskich mediach, która pozwoli zobaczyć, jak dobrze system sztucznej inteligencji poradzi sobie w roli wydawcy. Będzie to fascynujące doświadczenie i zachęcamy was do odwiedzenia naszej strony, by przekonać się, jak sztuczna inteligencja radzi sobie z przetwarzaniem informacji i wyborami, które zwykle pozostają w gestii ludzkiej.

Reklama

AI i aplikacje randkowe

Aplikacje randkowe, takie jak Tinder czy Bumble, wykorzystują algorytmy oparte na AI, aby dobierać partnerów na podstawie preferencji użytkownika. Dzięki temu coraz łatwiej znaleźć potencjalnych partnerów, a także zaplanować spotkanie. Jednakże, ta automatyzacja procesu poszukiwania miłości może prowadzić do powstawania powierzchownych relacji i wywoływać presję na użytkownikach, którzy muszą dostosować się do oczekiwań i standardów rynku randkowego.

Asystentki seksualne

Wirtualne asystentki seksualne, takie jak "Samantha" czy "Alice", to programy oparte na AI, które mają na celu stworzenie iluzji intymnej rozmowy z partnerem. W zależności od preferencji użytkownika, programy te mogą rozmawiać, słuchać, oferować usługi wirtualnego seksu lub udzielać rad związanych z życiem seksualnym. Mimo że z jednej strony mogą pomóc w radzeniu sobie z problemami seksualnymi, to z drugiej strony mogą prowadzić do zdehumanizowania i uproszczenia relacji intymnych.

Seksroboty

Seksroboty to urządzenia, które naśladują ludzki kontakt seksualny. Wyposażone są w różnego rodzaju sensory, takie jak wibratory, ruchome kończyny, a nawet funkcje mówienia i rozpoznawania twarzy. Seksroboty są projektowane, aby zapewnić użytkownikom intymność bez potrzeby interakcji z ludźmi. Mogą być zaprogramowane do wykonywania określonych czynności i reagowania na sygnały wysyłane przez użytkownika.

Seksroboty są bardzo kontrowersyjne, ponieważ z jednej strony mogą być postrzegane jako narzędzie do eksploracji seksualnej i zaspokojenia potrzeb, które nie mogą być spełnione w tradycyjnych relacjach międzyludzkich. Jednak z drugiej strony, zastąpienie prawdziwych interakcji z ludźmi seksrobotami może prowadzić do osłabienia umiejętności interpersonalnych, a także zwiększenia ryzyka izolacji społecznej i uzależnienia.

Podsumowanie

Wpływ AI na nasze życie seksualne jest coraz bardziej widoczny i może prowadzić do szeregu pozytywnych i negatywnych skutków. Z jednej strony, technologie takie jak aplikacje randkowe i wirtualne asystentki seksualne mogą ułatwić nam nawiązywanie kontaktów intymnych i radzenie sobie z problemami seksualnymi. Jednak z drugiej strony, seksroboty i zdepersonalizowane interakcje seksualne mogą prowadzić do zaniku umiejętności interpersonalnych i wzmacniania trendu w kierunku zautomatyzowania naszego życia.

Wszystko to wskazuje na to, że wpływ AI na nasze życie seksualne będzie coraz większy w przyszłości. Jednak aby wykorzystać potencjał tych technologii w sposób odpowiedzialny i korzystny dla ludzkości, musimy uważnie monitorować ich rozwój i być świadomi potencjalnych skutków, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

ChatGPT

Zdjęcie Sztuczna inteligencja może usprawnić dobieranie się w pary; ale jest też zagrożeniem / LJM Photo/Design Pics / East News