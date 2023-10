Patrzył, jak kobieta pochłania kolejne ostrygi. Uciekł z randki

- Kiedy jadłam czwarty, patrzył na mnie jak na szaloną. Nie obchodziło mnie to - powiedziała kobieta. - Musiałam. To było takie dobre - dodała na nagraniu.

Kiedy kelner przyniósł do stolika rachunek , partner Amerykanki, który - jak twierdzi - zamówił tylko jednego drinka, oznajmił, że idzie do łazienki, ale nigdy z niej nie wrócił . - Czekałam. Minęło 10, 20, 30 minut - opowiadała kobieta.

Internauci zbulwersowani. Biorą stronę mężczyzny

EquanaB musiała sama uregulować należność. Rachunek za całą kolację wyniósł w sumie 184 dolary (ok. 770 zł). Po wyjściu z restauracji kobieta napisała do mężczyzny wiadomość: "Uciekanie przed rachunkiem to głupota", na co on odpowiedział: "Zaproponowałem, że zabiorę cię na drinki, a ty zamówiłaś całe to jedzenie. Mogę przelać ci całą kwotę za napoje".