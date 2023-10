Ekipa ratunkowa przybyła na miejsce i rozpoczęła działania. Dwóch ratowników udało się do wnętrza jaskini, ale chwilę potem jeden z nich natrafił za zakrętem na nieoczekiwanego gościa . Ten sprawił, że akcja została przerwana. W jednej ze szczelin poniżej spał bowiem olbrzymi niedźwiedź. Pies natomiast znajdował się w dalszej części korytarza na tym samym poziomie, co ratownicy.

USA. Ratownicy chcieli wydostać psa. W jaskini znaleźli niedźwiedzia

W związku z tym ratownicy ponownie udali się do jaskini i przeprowadzili udaną akcję ratunkową. "Charlie szybko wrócił do swojego właściciela " - napisano w komunikacie, do którego dołączono również film oraz zdjęcia.

Pies utknął w jaskini. Spędził w niej trzy dni wraz z niedźwiedziem

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy strażacy oraz ratownicy ze specjalnej grupy podjęli tego typu interwencję. Do podobnego zdarzenia doszło w zeszłym roku. Wtedy pomocy potrzebował pies myśliwski imieniem Storm, który wpadł do jaskini w okolicach English Mouintains. Wówczas czworonoga udało się wydostać bez komplikacji. Jak podkreślili ratownicy, którzy wspomnieli o tej interwencji, zwierzak "ma się dobrze".