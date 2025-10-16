Putin podpisał dekret. Koncepcja "nowej Rosji" do 2030 roku
Władimir Putin podpisał dekret zatwierdzający nową koncepcję państwowej polityki migracyjnej Rosji na lata 2026-2030. Dokument przewiduje m.in. repatriację mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy, czy ułatwienie przesiedlenia do Rosji cudzoziemców wyznających "tradycyjne wartości". Jednocześnie zaostrzone zostaną kontrole nad osobami wjeżdżającymi na teren Federacji.
Koncepcja polityki migracyjnej Federacji Rosyjskiej to oficjalny dokument państwowy. Został on opublikowany na portalu aktów prawnych.
Dokument ocenia skutki migracji do Rosji w latach 2019-2025 i wyznacza cele na kolejny czteroletni okres.
Z analizy autorów wynika, że znacząco wzrosła liczba migrantów zarobkowych - w tym z krajów, z którymi Rosja posiada system wizowy - i tendencja ta utrzyma się do 2030 roku.
Ponadto w koncepcji zaznaczono, że istotnym czynnikiem w procesie przesiedleń do Rosji była polityka państwa polegająca na "zachowaniu i wzmocnieniu tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych i moralnych".
Rosja. Nowa koncepcja polityki migracyjnej
Jednak w związku z pojawieniem się "nowych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego" rosyjska polityka migracyjna wymaga udoskonalenia - stwierdzono.
Mowa m.in. o zaostrzeniu kontroli nad przyjezdnymi - za pośrednictwem baz cyfrowych, biometrii, rejestru monitorowanych osób i innych środków nadzoru.
Jednocześnie - dodano - konieczne jest stworzenie "sprzyjających warunków" dla dobrowolnego przesiedlenia do Rosji "osób (w tym tych, które ją opuściły), które są w stanie organicznie włączyć się w system powiązań społecznych". W koncepcji nie wyjaśniono, co należy rozumieć przez takie "włączenie".
Dekret Władimira Putina. Mowa o okupowanej Ukrainie
Dokument proponuje ułatwienie przesiedlenia do Rosji cudzoziemców wyznających "tradycyjne wartości". Planuje również repatriację (w tym z zagranicy) mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy, którzy uciekli z powodu wojny. Jest to jeden z kluczowych obszarów realizacji tej koncepcji.
Jak wskazano, efekty polityki migracyjnej do 2030 roku powinny obejmować m.in. zmniejszenie liczby osób przebywających w Rosji nielegalnie, zmniejszenie przestępczości wśród migrantów oraz wzrost liczby cudzoziemców, którzy przemieścili się ze względu na "wartości duchowe i moralne".
Mimo wielokrotnego pojawienia się tego pojęcia w dokumencie - nie wyjaśniono, na czym dokładnie te wartości mają polegać.