Koncepcja polityki migracyjnej Federacji Rosyjskiej to oficjalny dokument państwowy. Został on opublikowany na portalu aktów prawnych.

Dokument ocenia skutki migracji do Rosji w latach 2019-2025 i wyznacza cele na kolejny czteroletni okres.

Z analizy autorów wynika, że znacząco wzrosła liczba migrantów zarobkowych - w tym z krajów, z którymi Rosja posiada system wizowy - i tendencja ta utrzyma się do 2030 roku.

Ponadto w koncepcji zaznaczono, że istotnym czynnikiem w procesie przesiedleń do Rosji była polityka państwa polegająca na "zachowaniu i wzmocnieniu tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych i moralnych".

Rosja. Nowa koncepcja polityki migracyjnej

Jednak w związku z pojawieniem się "nowych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego" rosyjska polityka migracyjna wymaga udoskonalenia - stwierdzono.

Mowa m.in. o zaostrzeniu kontroli nad przyjezdnymi - za pośrednictwem baz cyfrowych, biometrii, rejestru monitorowanych osób i innych środków nadzoru.

Jednocześnie - dodano - konieczne jest stworzenie "sprzyjających warunków" dla dobrowolnego przesiedlenia do Rosji "osób (w tym tych, które ją opuściły), które są w stanie organicznie włączyć się w system powiązań społecznych". W koncepcji nie wyjaśniono, co należy rozumieć przez takie "włączenie".

Dekret Władimira Putina. Mowa o okupowanej Ukrainie

Dokument proponuje ułatwienie przesiedlenia do Rosji cudzoziemców wyznających "tradycyjne wartości". Planuje również repatriację (w tym z zagranicy) mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy, którzy uciekli z powodu wojny. Jest to jeden z kluczowych obszarów realizacji tej koncepcji.

Jak wskazano, efekty polityki migracyjnej do 2030 roku powinny obejmować m.in. zmniejszenie liczby osób przebywających w Rosji nielegalnie, zmniejszenie przestępczości wśród migrantów oraz wzrost liczby cudzoziemców, którzy przemieścili się ze względu na "wartości duchowe i moralne".

Mimo wielokrotnego pojawienia się tego pojęcia w dokumencie - nie wyjaśniono, na czym dokładnie te wartości mają polegać.

