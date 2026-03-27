W skrócie Trzy osoby zginęły, a dwie trafiły do szpitali po katastrofie śmigłowca nad wyspą Kaua'i.

Na pokładzie helikoptera należącego do firmy Airborne Aviation było pięć osób: pilot i czterech pasażerów.

Nie jest to pierwszy przypadek śmiertelnej katastrofy śmigłowca w pobliżu tej wyspy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak informuje BBC, do zdarzenia doszło około godz. 15:45 czasu lokalnego. Na pokładzie śmigłowca znajdowało się pięć osób - pilot oraz czterech pasażerów. Dwie osoby, które przeżyły katastrofę, zostały przewiezione na leczenie do pobliskich szpitali. Helikopter rozbił się około 100 metrów od wybrzeży Kaua'i.

W akcji ratunkowej brały udział zarówno straż przybrzeżna, jak i straż pożarna. Ofiar nie udało się dotychczas zidentyfikować.

Katastrofa helikoptera na Hawajach. Trzy osoby nie żyją

Śmigłowiec należał firmy Airborne Aviation. Na stronie internetowej firmy można przeczytać, iż 50-munutowa wycieczka jest dostosowana do maksymalnie czterech pasażerów, a jej cena wynosi 348 dol. za osobę.

BBC przypomina, że wyspa Kaua'i posłużyła za scenografię do słynnego filmu "Jurassic Park" Stephena Spielberga, a lot helikopterem jest jednym z najpopularniejszych sposobów jej zwiedzania. Nie jest to niestety pierwszy śmiertelny wypadek.

W lipcu 2024 roku w katastrofie śmigłowca zginęły trzy osoby. Wówczas, jako przyczynę wypadku podano "napotkanie turbulencji wywołanych przez prądy zstępujące, które doprowadziły do uderzenia masztu i rozpadu samolotu w trakcie lotu".

