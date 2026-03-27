W skrócie Siły izraelsko-amerykańskie zaatakowały irański ośrodek jądrowy w pobliżu Araku, co potwierdziły państwowe media.

Celem ataku był kompleks Khairabad, który został ostrzelany dwukrotnie, a także fabryka w Ardakanie produkująca tak zwane "yellowcake".

Według Irańskiej Organizacji Energii Atomowej nie doszło do uwolnienia materiałów radioaktywnych.

Jak podaje agencja Fars, celem operacji był kompleks Khairabad, który ostrzelano dwukrotnie. Zdaniem lokalnych władz za atakiem stały połączone siły Izraela i Stanów Zjednoczonych.

Przeprowadzenie operacji potwierdziło izraelskie wojsko - poinformował Reuters. Siły Izraela przekazały, że celem lotnictwa była "kluczowa infrastruktura, służąca do produkcji plutonu do broni atomowej".

"Dzięki wcześniej podjętym środkom bezpieczeństwa nie ma żadnego zagrożenia dla miejscowej ludności" - podała agencja Fars.

Wcześniej zbombardowano także zakład obróbki uranu w Ardakanie. Państwowa irańska agencja prasowa IRNA przekazała, że za obydwoma atakami stały wojska izraelsko-amerykańskie.

Iran, Arak. Atak na reaktor ciężkowodny

Przed przeprowadzeniem ataku Izrael wydał ostrzeżenie, w którym zalecił ewakuację mieszkańców tego rejonu. Zbombardowany obiekt był celem izraelskiego wojska już wcześniej - w czerwcu 2025 r. podczas 12-dniowej.

"Zaobserwowano wiele prób odbudowy tego obiektu przez irański terrorystyczny reżim, dlatego izraelskie wojsko ponownie zaatakowało to miejsce" - czytamy w komunikacie Sił Obronnych Izraela.

Bliski Wschód. Atak na zakład produkujący "żółte ciasto"

Wcześniej irańskie media poinformowały, że zaatakowana została również fabryka w Ardakanie. Znajdujący się tam zakład produkuje tak zwane "żółte ciasto" (yellowcake) - substancję wytwarzaną z rud uranu. To koncentrat, który jest później oczyszczany i wzbogacany, by stać się paliwem jądrowym.

Jak podaje Reuters, uderzenie nie spowodowało uwolnienia żadnych materiałów radioaktywnych.

Izraelskie wojsko podkreśliło, że wzięty za cel kompleks jest jedynym irańskim obiektem, który stanowi tak ważny element "programu zbrojeń nuklearnych realizowanego przez reżim".

