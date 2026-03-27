Pokazali, jak szkolą Ukraińców. Ambasador dziękuje polskiemu wojsku

Bartosz Przyborowski

"Bardzo dziękujemy Sztabie Generalnemu Wojska Polskiego za szkolenia ukraińskich żołnierzy!" - napisał w mediach społecznościowych Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek opublikowano zdjęcia ze szkolenia.

Ukraińscy żołnierze przy wraku czerwonego auta podczas ćwiczeń, oraz ukraiński żołnierz strzelający z broni na poligonie
Szkolenia ukraińskich żołnierzy w Polsce

  • Ukraińscy żołnierze szkolą się na terenie Polski, a działania koordynuje Combined Arms Training Command będące częścią EU Military Assistance Mission in support of Ukraine (EUMAM).
  • Szkolenia obejmują działania w terenie zurbanizowanym, techniki podejścia do obiektów i ich neutralizacji, a także walkę w transzei.
  • Misja EUMAM Ukraine została ustanowiona przez Radę Unii Europejskiej 17 października 2022 roku i działa na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.
Jak poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego, ukraińscy żołnierze szkolą się na terenie Polski, a działania te koordynowane są przez Combined Arms Training Command, które jest częścią EU Military Assistance Mission in support of Ukraine (EUMAM).

Szkolenia obejmują działania w terenie zurbanizowanym, w tym techniki podejścia do obiektów i ich neutralizacji oraz walkę w transzei (okopach). Ćwiczenia koncentrują się na doskonaleniu działania w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem.

Żołnierz w pełnym umundurowaniu i z bronią porusza się po umocnionym okopie zbudowanym z drewnianych bali, wokół których rozciąga się sucha, trawiasta ziemia i las w tle.
Szkolenie ukraińskich żołnierzy w Polsce

Zobacz również:

Naczelny dowódca niemieckiej armii na tle ćwiczeń wojskowych
Niemcy budzą się ze snu. Żołnierze nauczą się zupełnie nowej taktyki

Unia Europejska szkoli ukraińskich żołnierzy

EUMAM Ukraine to specjalna misja Unii Europejskiej mająca na celu trenowanie, jak również wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy w odpowiedzi na rosyjską agresję.

Została ona ustanowiona przez Radę Unii Europejskiej 17 października 2022 roku, a jej uruchomienie miało miejsce 15 listopada tego samego roku.

Zobacz również:

Ukraina będzie szkolić żołnierzy Bundeswehry. Na zdjęciu czołg Leopard 2 i transporter opancerzony
"Nikt inny w NATO". Sąsiad Polski poprosił Ukraińców o pomoc

Priorytetowym zadaniem misji jest zwiększenie zdolności wojskowych ukraińskich sił zbrojnych. Ma to zostać osiągnięte dzięki specjalistycznym szkoleniom dla żołnierzy. Misja działa na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zobacz również:

Portugalia wysyła żołnierzy piechoty morskiej na Litwę
Portugalia wysyła wojska na Litwę. Misja specjalnie na potrzeby NATO

