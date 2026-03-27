Pokazali, jak szkolą Ukraińców. Ambasador dziękuje polskiemu wojsku

W skrócie Ukraińscy żołnierze szkolą się na terenie Polski, a działania koordynuje Combined Arms Training Command będące częścią EU Military Assistance Mission in support of Ukraine (EUMAM).

Szkolenia obejmują działania w terenie zurbanizowanym, techniki podejścia do obiektów i ich neutralizacji, a także walkę w transzei.

Misja EUMAM Ukraine została ustanowiona przez Radę Unii Europejskiej 17 października 2022 roku i działa na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jak poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego, ukraińscy żołnierze szkolą się na terenie Polski, a działania te koordynowane są przez Combined Arms Training Command, które jest częścią EU Military Assistance Mission in support of Ukraine (EUMAM).

Szkolenia obejmują działania w terenie zurbanizowanym, w tym techniki podejścia do obiektów i ich neutralizacji oraz walkę w transzei (okopach). Ćwiczenia koncentrują się na doskonaleniu działania w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem.

Szkolenie ukraińskich żołnierzy w Polsce Sztab Generalny WP materiał zewnętrzny

Unia Europejska szkoli ukraińskich żołnierzy

EUMAM Ukraine to specjalna misja Unii Europejskiej mająca na celu trenowanie, jak również wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy w odpowiedzi na rosyjską agresję.

Została ona ustanowiona przez Radę Unii Europejskiej 17 października 2022 roku, a jej uruchomienie miało miejsce 15 listopada tego samego roku.

Priorytetowym zadaniem misji jest zwiększenie zdolności wojskowych ukraińskich sił zbrojnych. Ma to zostać osiągnięte dzięki specjalistycznym szkoleniom dla żołnierzy. Misja działa na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

