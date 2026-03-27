W skrócie Członkowie Konfederacji poinformowali o złożeniu wniosku o wotum nieufności wobec minister Pauliny Hennig-Kloski, pod którym podpisało się prawie 100 posłów.

Według informacji przekazanych przez posła Krzysztofa Mulawę, wniosek poparła "znakomita większość" posłów Konfederacji, liczni posłowie PiS oraz posłowie innych ugrupowań i niezrzeszeni.

Poseł Mulawa wyraził oczekiwanie, że wniosek poprą również posłowie spoza prawicy, w tym partia Razem i PSL.

"Złożyliśmy wniosek o odwołanie jednego z najgorszych ministrów. Jak widać wzajemna krytyka nie wyklucza normalnej współpracy na opozycji. Działamy!" - wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak we wpisie zamieszczonym na X, odnosząc się do działań podjętych w stosunku do minister klimatu i środowiska.

"Minister klimatu i środowiska jest twarzą katastrofalnej polityki tego rządu w obszarze cen energii i kosztów życia" - czytamy we wpisie zamieszczonym na X przez Konfederację.

Aby złożyć wniosek o wotum nieufności wobec ministra, należy zebrać co najmniej 69 podpisów. Poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa przekazał, że złożyła je "znakomita większość" posłów Konfederacji, liczni posłowie PiS, a także posłowie innych ugrupowań i posłowie niezrzeszeni.

Zdaniem Mulawy głosowanie nad wnioskiem mogłoby odbyć się podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, które wyznaczono w dniach 14-17 kwietnia.

Wniosek o wotum nieufności dla Pauliny Hennig-Kloski

Jak twierdzi Mulawa, początkowo trudno było przekonać członków PiS do wsparcia inicjatywy zapowiadanej przez Konfederację w lutym.

- Pani minister nie nadaje się do tego, by być w rządzie, nie tylko na funkcji ministra, ale także na funkcji wiceministra ani szefa czegokolwiek - mówił wtedy lider ugrupowania Krzysztof Bosak.

Jego zdaniem minister Hennig-Kloska jest "fanatyczną zwolenniczką wdrażania tzw. polityki klimatycznej Unii Europejskiej w momencie, kiedy już wszyscy wiedzą, że ta polityka klimatyczna ciągnie europejską gospodarkę w dół".

Chcą odwołać Hennig-Kloskę. "Liczymy na kolegów po lewej stronie"

Poseł Mulawa wyraził nadzieję, że wniosek poprze nie tylko prawica. - Liczymy również na kolegów po lewej stronie, którzy nie są w koalicji, na partię Razem. Liczymy na to, że PSL będzie również chciał merytorycznie do tego wniosku podejść - stwierdził poseł.

- Jest to jedna z pierwszych takich inicjatyw, gdzie wyraźnie ponad podziałami chcemy odwołać osobę, która obiektywnie szkodzi, która nie jest osobą kompetentną, która doprowadziła do marnotrawstwa publicznych środków i wprowadzała ogromny chaos w programie Czyste Powietrze - twierdzi Mulawa.

Wniosek skomentował Ryszard Petru, poseł klub parlamentarnego Centrum, do którego należy Henning-Kloska.

Koalicja zawsze stać będzie za swoimi ministrami. Inaczej nie ma koalicji" - napisał.

