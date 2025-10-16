Wojna w Ukrainie
"Rosja przygotowuje się do drugiej fazy". Fiński minister ostrzega

Aneta Wasilewska

Oprac.: Aneta Wasilewska

Nawet po zakończeniu wojny w Ukrainie Rosja będzie stanowić zagrożenie dla Europy - ocenił szef fińskiego resortu obrony Antti Häkkänen. - Rosja przygotowuje się do drugiej fazy potencjalnej agresji - dodał.

Szef fińskiego resortu obrony Antti Häkkänen
Szef fińskiego resortu obrony Antti Häkkänenmaptiler.com, AFP/SIMON WOHLFAHRTmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Szef fińskiego resortu obrony ostrzega, że Rosja pozostanie zagrożeniem dla Europy nawet po zakończeniu wojny w Ukrainie.
  • Jak wskazał, Rosja wdraża kolejną fazę przygotowań do potencjalnej agresji.
  • W ostatnich dniach analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) przekazywali, że Rosja znajduje się na pierwszym etapie przygotowań do wojny z NATO.
W kwaterze głównej NATO w środę odbyło się posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. Podczas spotkania ministrowie obrony krajów Sojuszu dyskutowali także o bezpieczeństwie Europy.

Na zagrożenie ze strony Rosji zwracał uwagę szef fińskiego resortu obrony Antti Häkkänen. Jak wskazał, nawet po zakończeniu wojny w Ukrainie Rosja będzie stanowić zagrożenie dla Europy.

- Rosja naprawdę przygotowuje się do drugiej fazy potencjalnej agresji, istnieją realne zagrożenia dla NATO po wojnie w Ukrainie - mówił, cytowany przez CNN.

Häkkänen jako dowody wymienił modernizację wojskową Rosji i gromadzenie wojsk "w pobliżu europejskich granic".

Analitycy wskazują: Rosja rozpoczęła "fazę zero"

W ostatnich dniach analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) przekazywali, że Rosja znajduje się na pierwszym etapie przygotowań do potencjalnej wojny z NATO.

Rosyjscy żołnierze bez oznaczeń przynależności wojskowej zostali zauważeni na granicy Estonii. To właśnie aktywność "zielonych ludzików" ma być "fazą zero" w planie gotowości do wojny z NATO. "To pierwszy taki przypadek zaobserwowany w pobliżu państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego" - podkreślili analitycy z ISW.

    Według ISW "faza zero" to faza informacyjnego i psychologicznego tworzenia warunków sprzyjających Rosji na wypadek wszczęcia wojny z NATO. Działania podczas tej fazy obejmują m.in. rozpowszechnianie propagandy, wywieranie wpływu na opinię publiczną w krajach NATO, czy przeprowadzanie cyberataków.

    W raporcie wskazano, że Rosja korzystała z "fazy zero" przed inwazją na Ukrainę zarówno w 2014 roku, jaki i roku 2022.

    Rosjanie mówili tak przed wojną w Ukrainie. Teraz padają podobne tezy

    We wtorek przewodniczący rosyjskiej Dumy Wiaczesław Wołodin stwierdził, że "Łotwa 'prześladuje' etnicznych Rosjan" i konieczna jest obrona rosyjskojęzycznych mieszkańców państw bałtyckich. Podobną narrację zaprezentował również deputowany Leonid Słucki. Jak wskazywał, rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy są częścią "rosyjskiego świata".

    Analitycy z ISW zwracają uwagę, że podobne słowa padały przed pełnoskalową inwazją Rosji w Ukrainie, a także w 2008 roku podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej.

    "To część wieloletnich wysiłków Kremla zmierzających do ustalenia warunków uzasadniających ewentualną przyszłą agresję Rosji na NATO" - zaznacza ISW.

    Źródła: CNN, Unian, Interia

