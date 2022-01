Metropolita Hilarion stwierdził, że to odpowiedni czas, by odbierać obywatelstwa tym, którzy "kierują swoje siły, by podkopać swój kraj ".

- Może dojść do sytuacji, gdy człowiek będący poza Rosją i działająca przeciwko Rosji w jakiś kwestiach będzie chciał wrócić i będzie wiedział, że grozi mu tu więzienie, zostanie o tym poinformowany wprost, ale on mimo to wróci, korzystając z prawa obywatela Rosji do swobodnego odwiedzania Rosji i podróżowania po Rosji - mówił na antenie kanału Rosja 24.



Jak podkreśla belast.eu, scenariusz opisany przez metropolitę opisuje sytuację w jakiej znalazł się rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny.



Projekt dotyczący odbierania obywatelstwa został złożony przez Putina w grudniu 2021 roku. Według niego odebranie obywatelstwa będzie dotyczyło tych, którzy nabyli je już po urodzeniu. Deputowani rządzącej "Jednej Rosji" chcą, by reguła dotyczyła wszystkich posiadaczy rosyjskiego paszportu.



