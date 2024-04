Białe czy brązowe jajka? Za parę lat klienci niemieckich supermarketów nie będą mieli nad czym się zastanawiać. Ten drugi rodzaj już teraz powoli znika z półek , a w konsekwencji całkiem przestanie być dostępny. Jak wyjaśnia Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Producentów Jaj, to konsekwencja decyzji hodowców , którzy przestawiają się na białe kury .

Taki ruch ma swoje konkretne przyczyny. - Białe kury mają większy potencjał genetyczny niż brązowe. Żyją dłużej , dłużej też niosą jaja - powiedział Henner Schoenecke ze wspomnianego stowarzyszenia, cytowany przez Deutsche Welle. Ponadto białe nioski łatwiej hodować, lepiej umieją one odnajdywać pożywienie i wodę , są również mniejsze i lżejsze - tak, jak ich jaja.

Brązowe jajka znikają z Niemiec. Zastępują je białe

Schoenecke podkreśla, że nie ma różnicy w smaku między brązowymi a białymi jajami . Te, o których Niemcy mogą pomału zapominać, dziś oferuje tylko kilku regionalnych hodowców. Mimo to ich odsetek w wielkopowierzchniowych sklepach wynosi obecnie około 30 proc. - jednak dekadę temu było ich więcej niż białych jaj.

Ile jajek jeść tygodniowo? Warto nawet 10

Wystarczy zjeść dwa jajka dziennie, by organizm otrzymał jej tyle, ile trzeba. Zdaniem WHO w ciągu tygodnia warto zjeść 10 jajek. Jeśli podczas ich przygotowywania skorupka łatwo pęknie oznacza to, że kura nie miała odpowiednio zbilansowanej diety - brakowało jej wapnia.