Policja z Pensylwanii przekazała, że do nietypowej kradzieży doszło w sobotę w sklepie Pete & Gerry's Organics w Greencastle. Łupem rabusiów padło 100 tys. organicznych jaj o wartości ok, 40 tys. dolarów (ok. 161,6 tys. zł).

Ptasia grypa w USA. Rosną ceny jaj

Według danych US Bureau of Labor Statistics i US Health and Human Services, na które powołuje się CNN, cena jaj w USA za 12 sztuk w grudniu 2024 wynosiła 4,15 dolara (ok. 16,75 zł), co stanowiło wzrost o 14 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Z kolei średnia cena jajek (12 sztuk) w ubiegłym roku kształtowała się na poziomie 3,17 dolarów (12,80 zł).