Izrael miał przyznać się USA do ataku na przywódcę Hamasu błyskawicznie po tym, jak przeprowadził uderzenie - donoszą media. Ruch Benjamina Netanjahu miał zaskoczyć i oburzyć Amerykanów, którzy robili wszystko, by doprowadzić do zawieszenia broni w Strefie Gazy. Administracja Bidena zakulisowo mówi wręcz o "porażce" całej operacji. Tymczasem eksperci oceniają sprawę jasno - Izrael stawia Waszyngton w "beznadziejnej sytuacji", ale "oczywiście nikt nie zakwestionuje tego", co robi Tel Awiw.