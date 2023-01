Do zdarzenia doszło w indyjskim stanie Karnataka w mieście Shivamogga podczas przyjęcia w domu 67-latka. Policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie zdarzenia.

Praktyka oddawania strzałów w powietrze z okazji ślubów i innych specjalnych okazji jest powszechna w wielu częściach Indii. Jak podaje BBC, często prowadzą one do przypadkowych zgonów i obrażeń.

Służby przekazały, że Olekar, który posiadał licencjonowaną broń, miał używać jej również w poprzednich latach, aby świętować nadejście nowego roku.

Superintendent policji Shivamogga Mithun Kumar przekazał, że Olekar ładował broń, gdy "przypadkowo nacisnął spust", strzelając do Vinaya, który stał obok. 34-latek był przyjacielem jego syna.

"Gospodarz po wypadku doznał szoku i upadł"

- Broń palna może być używana tylko w określonych okolicznościach. Nie po to, by strzelać w powietrze, by świętować - powiedział Kumar.

Vinay został przewieziony do szpitala, ale zmarł w niedzielę wieczorem.

- Po incydencie Olekar doznał szoku i upadł - powiedział Kumar. Dodał, że gospodarz zmarł w wyniku ataku serca.

Wydarzenie tak bardzo zszokowało mieszkańców Shivamoggi, że nawet ci, którzy nie znali 67-latka, przyszli do jego domu, aby złożyć wyrazy współczucia.

- Poczułem się bardzo przygnębiony tą sytuacją, więc przyszedłem, aby ich wesprzeć - powiedział jeden z mieszkańców miasta.