Według miejscowych mediów w akcji uczestniczą setki osób i ciężki sprzęt.

Wietnam. 10-latek wpadł do wydrążonego betonowego filaru

W sobotę rano słyszano, jak 10-letni Ly Hao Nam wzywał pomocy, ale w poniedziałek nie było od niego żadnej odpowiedzi, gdy ratownicy opuścili kamerę, próbując określić jego położenie w głębokim na 35 metrów szybie.

Chłopiec wpadł do rurowego pala fundamentowego na budowie mostu, gdzie razem z kolegami poszukiwał złomu.

"Nie mogę zrozumieć, jak wpadł do pustego betonowego pala, który ma średnicę zaledwie 25 centymetrów i wpadł w głąb na 35 metrów" - powiedział gazecie "Tuoi Tre News" dyrektor wydziału transportu prowincji Dong Thap, Le Hoang Bao.

Nie wiadomo, gdzie znajduje się chłopiec

Ratownicy próbowali wyciągnąć pal przy pomocy dźwigów i koparek, ale te wysiłki jak dotąd nie przyniosły rezultatu. Nie udało się również określić dokładnego położenia chłopca.

Służby ratunkowe wpompowały do kanału tlen, by dziecko mogło oddychać, i zmiękczyli glebę wokół pala. Jest on jednak nieco odchylony od pionu, co komplikuje próby jego wyciągnięcia.

- Betonowa rura jest zbyt wąska, by ratownicy mogli stwierdzić, gdzie znajduje się chłopiec w jakimkolwiek punkcie rury. Niemożliwe jest również określenie stanu zdrowia ofiary - powiedział Tran Van Gioi, zastępca kapitana lokalnej straży pożarnej i policji.



