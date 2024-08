"Pani" zamiast "mamo"? Zapadł wyrok, "to podstawa do rozwodu"

Najwyższy sąd apelacyjny w Turcji podtrzymał decyzję sądu niższej instancji, który uznał kobietę za winną rozwodu m.in. z powodu tego, że nie zwracała się do teściowej i teścia "mamo" i tato" .

Mężczyzna wystąpił o rozwód, zarzucając żonie, że nie okazywała wystarczającego szacunku jego rodzicom , nie mówiła do nich "mamo" i "tato", wywierała na niego presję, wyolbrzymiała "drobne incydenty" i okazywała zazdrość - poinformował niezależny turecki portal Duvar. Według mężczyzny ta postawa zniszczyła ich małżeństwo.

Kobieta odrzuciła te zarzuty i złożyła kontrpozew. Obwiniła męża m.in. o zaniedbywanie jej i dzieci, wysyłanie agresywnych wiadomości. Oprócz rozwodu domagała się zadośćuczynienia w postaci 50 000 lirów tureckich (ok. 5 900 zł).

Sąd uznał, orzekając rozwód, że cała wina leży po stronie kobiety za nienazywanie teściów "mamą" i "tatą", chłodny stosunek do nich, okazywanie zbyt dużej zazdrości wobec męża i opuszczenie domu. Całkowicie odrzucono jej roszczenia finansowe.

Kobieta odwołała się od tej decyzji do innego miejscowego sądu, który z kolei orzekł, że nienazywanie teściów "matką" i "ojcem" nie jest wystarczająco dużym przewinieniem, by mogło doprowadzić do zniszczenia małżeństwa. Według tego sądu wina leżała po obu stronach.