Prokuratura Generalna w Kijowie poinformowała we wtorek, że przemyt kosztowności wykryto w Uściługu , po ukraińskiej stronie granicy z Polską, w autobusie rejsowym relacji Warszawa-Kijów .

Jechali z Polski. W bagażach Ukraińców znaleziono kosztowności, w tym diamenty

Jak czytamy w komunikacie ukraińskich służb, "w rzeczach osobistych kierowcy znaleziono i zarekwirowano ukryte zegarki różnych znanych marek, wisiorki, bransoletki i części do zegarków o wartości ponad 10 mln hrywien (niemal 980 tys. zł )".

"Podczas dalszych działań śledczych w miejscu zamieszkania podejrzanych i należącym do nich sklepie, organy ścigania zarekwirowały również 46 szwajcarskich zegarków różnych marek o wstępnej wartości około 25 mln UAH (ok. 2,44 mln zł )" - podano w komunikacie.

Ukraińskie władze prowadzą obecnie działania zmierzające do ustalenia wszystkich członków grupy przemytniczej, by pociągnąć ich do odpowiedzialności - zapewniła prokuratura.