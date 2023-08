- Myślę, że to bardzo możliwe, że podczas naprawy maszyny ukryto materiały wybuchowe, bo nikt nie ma kontroli nad tym, jaką część reperowano. To oznacza, że NATO było zaangażowane w katastrofę, to oczywiste - oznajmił propagandysta Władimir Sołowjow, odnosząc się do katastrofy samolotu Jewgienija Prigożyna. Zaledwie w niedzielę wskazywał na innych winnych. Twierdził wówczas, że za śmiercią szefa Grupy Wagnera stoją Ukraińcy.