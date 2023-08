Widoczny na materiale gość programu to były ukraiński poseł Rady Najwyższej Igor Markow . Przedstawiciel partii "Rodina" Od 2022 roku znajduje się na międzynarodowej listy poszukiwanych jako "osoba ukrywająca się przed sądem" .

- Dla skompletowania obrazu, brakuje jeszcze, żeby Surowikin umarł na atak serca . Niech go Bóg chroni. Ja nie żartuję. W tym temacie trzeba być bardzo uważnym. Oni będą to robić - przekonuje propagandysta.

- Oni będą starali się to zrobić, żeby skompletować te puzzle (...) To trzeba bardzo uważnie monitorować i być bardzo ostrożnym - dodaje.

Władimir Sołowjow: Prigożyna zabili Ukraińcy

Już wcześniej jeden z najpopularniejszych rosyjskich propagandystów odnosił się do śmierci szefa Grupy Wagnera. Zdaniem Sołowjowa za zabójstwo Jewgienija Prigożyna odpowiedzialni są Ukraińcy , a konkretnie Minister Sprawiedliwości Ukrainy Denys Malyuska .

- To jest ich (Ukraińców - red.) prawa ręka. Albo Malyuska, albo jakkolwiek ten kretyn się nazywa - mówił.

- Przypomnę, że to właśnie w logice ludu Bandery (Ukraińców - red.) jest popełnianie głośnych zbrodni politycznych. Co więcej, nie będzie to pierwszy atak - dodał.