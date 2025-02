Problemy przy lądowaniu samolotu, na pokładzie Polacy. Znamy kulisy

Sobotni lot z Warszawy do Innsbrucka nie przebiegał zgodnie z założonym wcześniej planem. Maszyna linii Austrian Airlines miała wylądować w Innsbrucku w sobotę o godz. 13:35, jednak ze względu na tzw. wind shear (uskok wiatru), samolot musiał dwukrotnie podchodzić do lądowania.

Z informacji Interii wynika, że po przylocie do stolicy Bawarii pasażerom przekazano, iż ich rejs musi się tutaj zakończyć. Po upływie niecałej godziny poinformowano jednak, że załoga spróbuje odlecieć do Innsbrucka ponownie.

Samolot dwukrotnie podchodził do lądowania. Kolejne decyzje wzburzyły pasażerów

- Po wylądowaniu w Monachium samolot stał na płycie jakieś 45 minut, bo nie wiadomo było, co będzie dalej. Potem się okazało, że oni nie potrafili zorganizować transportu z Monachium więc zapadła decyzja, że jednak nie będą kończyć tu lotu, tylko postarają się podejść do lądowania w Innsbrucku. Jeżeli tam lądowanie się nie powiedzie, to będą lecieć do Salzburga - usłyszeliśmy.