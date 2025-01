"Wobec nieprzyjaznego działania jakim byłaby masowa ekstradycja naszych braci , musielibyśmy rozważyć zmianę naszej polityki współpracy ze Stanami Zjednoczonymi , zwłaszcza w sferze wojskowej, w ramach której - nie płacąc ani centa - utrzymują one od dziesięcioleci na naszym terytorium bazę wojskową; w tym przypadku straciłyby ona rację bytu w Hondurasie " - oświadczyła prezydent Xiomara Castro w nadanym przez radio i telewizję orędziu noworocznym do swych współobywateli.

USA. Administracja Trumpa szykuje masową deportację migrantów

W listopadzie CNN poinformowała, że współpracownicy Donalda Trumpa już przygotowują się do realizacji jego kluczowej obietnicy wyborczej, największej, masowej deportacji migrantów, przebywających bez zezwolenia w Stanach Zjednoczonych.

Trump zagroził przejęciem Kanału Panamskiego. Jest reakcja

- Każdy metr kwadratowy Kanału Panamskiego i otaczającego go obszaru należy do Panamy i nadal będzie do niej należał - powiedział prezydent tego kraju Jose Raul Mulino. Przywódca zaznaczył, że suwerenność i niepodległość kraju nie podlegają negocjacjom.