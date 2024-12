Premier Grenlandii postawił się Trumpowi. "Nie jesteśmy na sprzedaż"

We wpisie na platformie Truth Social prezydent elekt stwierdził, że " posiadanie i kontrola Genlandii to absolutna konieczność ", powołując się m.in. na względy bezpieczeństwa narodowego.

Grenlandia. Duński polityk o Trumpie: Zachowuje się jak dyktator

"Duński rząd musi mówić głośno i wyraźnie. Kontrola nad Grenlandią nie podlega dyskusji ani negocjacjom " - napisał Jarlov na platformie X. Jego zdaniem należy przeciwstawiać się wszelkim działaniom sił amerykańskich, które zmierzają do zajęcia terytorium należącego do Danii. " Przejęciem kontroli nad cudzym terytorium grożą dyktatorzy , a nie wolne demokratyczne państwa" - dodał w kolejnym wpisie.

Grenlandia. Donald Trump po raz kolejny mówi o wyspie

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Trump porusza kwestię własności Grenlandii. Już podczas swojej pierwszej kadencji, w 2019 roku, wyraził zainsteresowanie zakupem wyspy . Wówczas spotkał się z ostrą odmową ze strony Danii oraz lokalnych władz. Premier Danii Mette Frederiksen nazwała jego propozycję "absurdalną". Skończyło się to odwołaniem wizyty Trumpa w duńskiej stolicy.

Nie tylko Grenlandia. Panama odpowiada Trumpowi

Również w niedzielę Donald Trump zagroził przejęciem kontroli nad Kanałem Panamskim, jeśli USA uzna, że Panama nie przestrzega warunków traktatu, na mocy którego Stany zrzekły się praw do kanału. Prezydent elekt stwierdził, że ceny przeprawy między Atlantykiem a Pacyfikiem są zbyt wysokie, a Chiny mają wpływ na zarządzanie szlakiem. Tu także spotkał się z ostrą reakcją. "Każdy metr kwadratowy Kanału Panamskiego i otaczającego go obszaru należy do Panamy i nadal będzie do niej należał" - oświadczył w telewizyjnym wystąpieniu prezydent José Raúl Mulino. Przywódca Panamy zapewnił, że suwerenność jego kraju nie podlega negocjacji, a żadne mocarstwa nie mają kontroli nad kanałem.