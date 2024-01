Premier Francji podała się do dymisji. Chodzi o "nowe otwarcie"

Premier Francji Elisabeth Borne podała się do dymisji, która została przyjęta przez prezydenta Emmanuela Macrona. Na dymisję miał naciskać prezydent, który potrzebuje nowego otwarcia dla swojego ugrupowania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. To oznacza, że wkrótce Francja może mieć najmłodszego premiera w swojej historii.