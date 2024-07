Media cytowały przedstawiciela Parks Canada Jamesa Easthama, który mówił, że strażacy mieli do czynienia z niedającą się opanować ścianą ognia, posuwającą się do przodu z szybkością 15 metrów na minutę.

Pożary w Albercie. Ewakuowano 25 tysięcy osób

Już w poniedziałek ok. 25 tys. turystów i mieszkańców musiało się ewakuować z Parku Narodowego Jasper, który znajduje się ok. 370 km na zachód od Edmonton w prowincji Alberta. Jest to jeden z siedmiu parków w Górach Skalistych wpisanych na listę UNESCO i drugi co do wielkości rezerwat nocnego nieba na świecie.