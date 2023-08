Pożar strawił całą okolicę. Przetrwał tylko ich dom

Stuletni drewniany dom na Front Street w Lahainie nadal stoi, choć większość miasta została zniszczona przez pożary - podało BBC. Domownicy zastanawiają, co go ocaliło. - Zdjęcia wyglądają jak zrobione w Photoshopie - powiedział właściciel budynku Trip Millikin.

Właściciel ocalałego w Lahainie domu: Czułem się winny

Małżeństwo powiedziało, że nie jest pewne, co dokładnie uratowało ich dom . Para kupiła stuletnią posiadłość dwa lata temu. Dawniej mieściła się tam księgarnia dla pracowników plantacji cukru.

Millikinowie starali się odnowić dom , bo - jak mówili - był w złym stanie. - Być może to właśnie te renowacje go uratowały - powiedziała para amerykańskim mediom. Małżonkowie pokryli budynek dachem z grubej blachy, otoczyli dom kamieniami i oczyścili działkę z liści. Podkreślili jednak, że żadne z tych działań nie miało na celu powstrzymanie pożaru.

Właściciele domu z czerwonym dachem nie wiedzą, co go ocaliło / Robert Gauthier/Los Angeles Times / Getty Images

Drewniany, stuletni dom przetrwał pożary na Maui

- To w stu procentach drewniany dom, więc nie jest tak, że zabezpieczyliśmy go materiałami ognioodpornymi czy czymś podobnym - powiedziała Dora Atwater Millikin.

Dodała, że gdy doszło do pożarów, duże kawałki drewna uderzały w dachy budynków. - Gdyby to był zwykły dach, zapaliłby się. W innym wypadku drewno spadłoby z dachu, a następnie podpaliło liście wokół domu - mówiła kobieta. Zaznaczyła, że znaczenie mogła mieć także odległość między ich posiadłością a domami sąsiadów .

Para ma nadzieję wrócić do Lahainy, a kiedy to się stanie, chcą podarować swój dom tym, którzy go stracili. - Wiele osób zmarło - powiedziała Dora Atwater Millikin. - Tak wielu ludzi straciło wszystko i musimy dbać o siebie nawzajem. Wszyscy muszą pomóc w odbudowie - podkreśliła.