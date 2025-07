Brytyjczycy pozostają podzieleni, zwłaszcza jeśli powrót do UE oznaczałby rezygnację z dotychczasowych wyjątków.

Większość mieszkańców największych krajów UE oraz sami Brytyjczycy popierają powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.

Dziesięć lat po tym, jak posłowie zagłosowali za przeprowadzeniem referendum, które doprowadziło do opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię , większość w czterech największych państwach członkowskich poparłaby jej ponowne przystąpienie do Wspólnoty - wskazano w sondażu brytyjskiej firmy YouGov.

Poparcie wahało się wśród respondentów od 51 do 63 procent. Największym entuzjazmem wykazali się Niemcy , z których aż 63 proc. opowiedziało się za ponownym członkostwem Londynu w UE. Za nimi uplasowali się Hiszpanie (60 proc.) , Francuzi (53 proc.) oraz Włosi (51 proc.) .

Europejczycy popierają powrót Wielkiej Brytanii do UE. Ale pod jednym warunkiem

Jednak w odpowiedzi na pytanie, czy Wielka Brytania powinna zostać ponownie przyjęta do Unii na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w chwili jej wyjścia - czyli m.in. bez obowiązku przyjęcia euro i poza strefą Schengen (w ramach klauzuli opt-out) - wyniki sondażu uległy wyraźnej zmianie. Na taki wariant zgadza się zaledwie co piąty ankietowany .

Zgodę na pierwotne warunki wyraziło jedynie 19 proc. Francuzów i Włochów, 21 proc. Hiszpanów oraz 22 proc. Niemców. Zdecydowana większość - od 58 do 62 proc. - jest zdania, że ewentualny powrót Londynu musi oznaczać pełne zaangażowanie we wszystkie kluczowe obszary unijnej polityki .

Piąty badany kraj Europy kontynentalnej, Dania, okazał się wyjątkiem. Tamtejsi respondenci byli bardzo chętni (72 proc.) do ponownego przystąpienia Wielkiej Brytanii do UE i bardziej entuzjastycznie niż większe państwa członkowskie podchodzili do utrzymania przez nią poprzednich klauzul opt-out (43 proc.).