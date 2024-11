Brytyjski dziennik " The Guardian " ogłosił w środę, że nie będzie już publikował treści na swoich oficjalnych kontach w portalu X. "Uważamy, że korzyści z bycia na X są teraz mniejsze niż straty" - czytamy w komunikacie na stronie internetowej.

Wielka Brytania. "The Guardian" opuszcza platformę X

" Rozważaliśmy to od jakiegoś czasu , biorąc pod uwagę często niepokojące treści promowane lub znajdowane na platformie, w tym skrajnie prawicowe teorie spiskowe i rasizm" - podano w oświadczeniu.

Dodano, że w decyzji o opuszczeniu platformy utwierdziła ich kampania wyborcza na prezydenta USA, ponieważ "tylko podkreśliła to, co uważaliśmy od dawna: że X jest toksyczną platformą medialną i że jej właściciel, Elon Musk, był w stanie wykorzystać swoje wpływy do kształtowania dyskursu politycznego".