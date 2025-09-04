Poważne zdarzenie w Berlinie. Samochód wjechał w ludzi
W Berlinie samochód wjechał w ludzi, kilka osób zostało rannych. Wśród poszkodowanych są dzieci - podaje gazeta "Bild".
W czwartek w Berlinie doszło do tragicznego wypadku. Według wstępnych doniesień, samochód wjechał w grupę ludzi krótko po godzinie 13:00 w dzielnicy Berlin-Wedding.
"Wśród ofiar było wiele dzieci" - donoszą niemieckie media.
Wśród ofiar było "wiele dzieci", ponieważ podróżowały w grupach. Według wstępnych ustaleń, jeden opiekun został poważnie ranny, a kilkoro dzieci zostało lekko rannych.
Według informacji "Bild", troje z piętnaściorga dzieci zostało lekko rannych. Kierowca BMW nie odniósł obrażeń.
Na miejscu wypadku cały czas przebywają policja i straż pożarna, które zabezpieczają miejsce wypadku i opiekują się dziećmi.
Artykuł aktualizowany....