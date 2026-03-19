W skrócie Rząd ogłosił nową strategię mieszkaniową na 2024 rok z budżetem 9 miliardów złotych na budowę 18 tysięcy mieszkań w kraju.

Szczecin jest rekordzistą w liczbie wybudowanych mieszkań komunalnych w latach 2018-2023, ale liczba chętnych na lokale wciąż przewyższa dostępność.

Nowa rządowa strategia ma na celu zmniejszenie liczby osób w luce czynszowej, która według ministra finansów dotyka około 4 milionów polskich rodzin.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Minister finansów, Andrzej Domański, ogłosił nową strategię mieszkaniową rządu. Zapowiedział wydanie 9 miliardów złotych w 2026 roku.

- Polskie mieszkalnictwo wejdzie na zupełnie nowy poziom. Przeznaczamy na nie rekordowe środki, ale chcemy, by te pieniądze były wykorzystane efektywnie, a rozwój budownictwa mieszkaniowego dawał impuls dla wielu gałęzi gospodarki. Te miliardy przekładają się bezpośrednio na większą liczbę dostępnych czynszowo mieszkań - stwierdził minister Domański.

Za te pieniądze w całej Polsce ma powstać 18 tysięcy mieszkań w 900 lokalizacjach. Według mapy dołączonej do "Strategii mieszkaniowej rządu" 17 z tych lokalizacji jest w województwie zachodniopomorskim.

"Najwięcej mieszkań w Polsce"

Stolica tego regionu, bazując na statystykach zebranych przez serwis internetowy gethome, w 2024 roku ogłosiła się rekordzistą.

- W latach 2018-2023 w naszym mieście wybudowano najwięcej społecznych mieszkań czynszowych w Polsce - informowali urzędnicy ze Szczecina.

Wyliczali, że to cztery osiedla mieszkaniowe, ponad 800 nowych lokali i ponad 900 zmodernizowanych.

W sumie wszystkie inwestycje związane z budową nowych osiedli kosztowały ponad 223 mld zł - podał wówczas Tomasz Klek, rzecznik prasowy Szczecina ds. mieszkalnictwa.

- Mieszkania komunalne to olbrzymia siła Szczecina - uważa Wiktoria Rogaczewska, wiceprzewodnicząca komisji ds. budownictwa i mieszkalnictwa w szczecińskiej Radzie Miasta.

- Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ma szeroki zasób, a jeszcze stale go zwiększa. Niedawno oddaliśmy do użytku nowy kwartał w Śródmieściu, a jeszcze w marcu będą ogłoszone wyniki konkursu na nową koncepcję projektową osiedla z mieszkaniami komunalnymi w Podjuchach. Każdy, kto kwalifikuje się do kryteriów dochodowych, jest w stanie w bliższej perspektywie czasowej uzyskać mieszkanie - dodaje Rogaczewska w rozmowie z Interią.

Podjuchy to osiedle położone na obrzeżach Szczecina. Do 2029 roku ma tu powstać około 560 mieszkań komunalnych.

Szczecin - mieszkania. Potrzeby ciągle rosną. Co zmieni rządowy program?

Ale i tak osób chętnych na mieszkania jest więcej niż lokali.

- Zapotrzebowanie jest bardzo duże, a potrzeby ciągle rosną. STBS stara się pozyskiwać środki z budżetu państwa i korzystać z preferencyjnych kredytów, aby ciągle budować nowe osiedla i zapewniać stabilne warunki do życia w naszym mieście - przyznaje Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta w Szczecinie.

Osobnym pomysłem w Szczecinie na przygotowanie mieszkań dla osób, które nie są w stanie wziąć kredytu, jest miejski program "Mieszkanie za remont". W latach 2018-2023 1,5 tys. Szczecinian najpierw wyremontowało miejskie lokale, a potem w nich zamieszkało.

- Na liście lokali w zamian za remont znajdują się mieszkania o różnym standardzie. Są też takie, w których brakuje łazienek lub ogrzewania - tłumaczą zasady programu urzędnicy.

Kolejnym pomysłem są programy skierowane do konkretnych grup społecznych, które mają problem z dostępem do mieszkań. - Na przykład do absolwentów szkół wyższych, studentów, seniorów - wymienia Sylwia Cyza-Słomska.

W luce czynszowej są cztery miliony osób. Uda się to zmienić?

Jak sugeruje Wiktoria Rogaczewska - rządowy program akurat w Szczecinie diametralnie sytuacji nie zmieni.

- Korzystamy z dofinansowań rządowych, aby budować, ale zasoby dla mieszkańców mamy zapewnione - uważa wiceprzewodnicząca miejskiej komisji ds. budownictwa i mieszkalnictwa.

- Kwota ogłoszona przez rząd jest dużą nadzieją, że będziemy mogli uzyskać środki i budować jeszcze intensywniej - komentuje z kolei Sylwia Cyza-Słomska.

Rząd zapowiedział, że m.in. Towarzystwa Budownictwa Społecznego będą "mogły liczyć na bezzwrotne granty w wysokości do 20 proc. kosztów budowy" i preferencyjne kredyty z symbolicznym oprocentowaniem. Mają być udzielane od 2027 roku.

Wśród celów nowej strategii mieszkaniowej opracowanej przez rząd jest zmniejszenie liczby osób, które utknęły w tzw. luce czynszowej. To ci, których zarobki są zbyt niskie aby kupić mieszkanie, ale jednocześnie zbyt wysokie, aby uzyskać lokal dotowany przez państwo.

- Szacuje się, że luka czynszowa dotyka nawet 4 miliony polskich rodzin, co stanowi ok. 35 proc. społeczeństwa - wylicza minister finansów, Andrzej Domański.

Tobiasz Madejski, Szczecin

