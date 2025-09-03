Awaryjne lądowanie wojskowego śmigłowca. Kłopoty podczas lotu szkoleniowego

Śmigłowiec wojskowy Mi-2 lądował awaryjnie w rejonie Złotnik Kujawskich (woj. kujawsko-pomorskie) we wtorek wieczorem. Jak przekazała Interii rzecznik 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, na pokładzie było dwóch pilotów, którzy nie odnieśli obrażeń. Przyczyny incydentu ustali Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Polskiego.

Awaryjne lądowanie śmigłowca wojskowego. Wykonywał nocny lot szkoleniowy
Awaryjne lądowanie śmigłowca wojskowego. Wykonywał nocny lot szkoleniowy1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowychmateriały prasowe

  • W rejonie Złotnik Kujawskich wojskowy śmigłowiec Mi-2 musiał awaryjnie lądować podczas nocnego lotu szkoleniowego.
  • Na pokładzie znajdowało się dwóch pilotów, którzy nie odnieśli żadnych obrażeń.
  • Maszyna została zabezpieczona przez Żandarmerię Wojskową, a przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja.
Do zdarzenia w Złotnikach Kujawskich doszło we wtorek wieczorem podczas szkolenia. W rozmowie z Interią rzeczniczka 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych kpt. Iwona Kloskowska przekazała, że był to lot przy użyciu noktowizji.

- Był to rutynowy lot szkoleniowy, który odbywa się w naszej brygadzie praktycznie codziennie - podkreśliła rzeczniczka prasowa.

Złotniki Kujawskie. Śmigłowiec wojskowy awaryjnie lądował. Wykonywał nocny lot

Na pokładzie śmigłowca Mi-2 znajdowało się dwóch pilotów. W trakcie lotu "poczuli szarpnięcie". - Lądowali awaryjnie na pasie pola. Nie było w okolicy zabudowań, to było około 200 metrów od asfaltowej drogi - dodała kpt. Kloskowska.

Jak przekazano Interii, śmigłowiec nie został poważnie uszkodzony - naruszony jest tylko przedni goleń, czyli przednie koło maszyny.

    - Na miejscu zjawiła się Żandarmeria Wojskowa, która razem z prokuratorem zarekwirowała śmigłowiec. Znajduje się on na miejscu - dodała rzeczniczka prasowa 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

    Awaryjne lądowanie wojskowego śmigłowca. Przyczynę sprawdzi Komisja Badania Wypadków Lotniczych

    Ustaleniem przyczyny awaryjnego lądowania Mi-2 zajmie się Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Piloci maszyny nie doznali obrażeń, w związku z czym nie było potrzeby, aby wzywać karetkę pogotowia.

    - Na miejscu były służby, które zabezpieczają nasze szkolenia lotnicze, ponieważ począwszy od tego, jak startuje śmigłowiec, musi być odpowiednie zabezpieczenie - straż pożarna, cysterny, logistyk - wyjaśniła kpt. Iwona Kloskowska, dodając, że są to rutynowe procedury w przypadku szkoleń.

    Do incydentu odniósł się także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, przyczyny wyjaśnia także - oprócz Komisji Badania Wypadków Lotniczych - Dowództwo Generalne.

    Jako pierwsze informację o zdarzeniu przekazało RMF24.

