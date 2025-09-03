W skrócie W rejonie Złotnik Kujawskich wojskowy śmigłowiec Mi-2 musiał awaryjnie lądować podczas nocnego lotu szkoleniowego.

Na pokładzie znajdowało się dwóch pilotów, którzy nie odnieśli żadnych obrażeń.

Maszyna została zabezpieczona przez Żandarmerię Wojskową, a przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia w Złotnikach Kujawskich doszło we wtorek wieczorem podczas szkolenia. W rozmowie z Interią rzeczniczka 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych kpt. Iwona Kloskowska przekazała, że był to lot przy użyciu noktowizji.

- Był to rutynowy lot szkoleniowy, który odbywa się w naszej brygadzie praktycznie codziennie - podkreśliła rzeczniczka prasowa.

Złotniki Kujawskie. Śmigłowiec wojskowy awaryjnie lądował. Wykonywał nocny lot

Na pokładzie śmigłowca Mi-2 znajdowało się dwóch pilotów. W trakcie lotu "poczuli szarpnięcie". - Lądowali awaryjnie na pasie pola. Nie było w okolicy zabudowań, to było około 200 metrów od asfaltowej drogi - dodała kpt. Kloskowska.

Jak przekazano Interii, śmigłowiec nie został poważnie uszkodzony - naruszony jest tylko przedni goleń, czyli przednie koło maszyny.

- Na miejscu zjawiła się Żandarmeria Wojskowa, która razem z prokuratorem zarekwirowała śmigłowiec. Znajduje się on na miejscu - dodała rzeczniczka prasowa 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Awaryjne lądowanie wojskowego śmigłowca. Przyczynę sprawdzi Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Ustaleniem przyczyny awaryjnego lądowania Mi-2 zajmie się Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Piloci maszyny nie doznali obrażeń, w związku z czym nie było potrzeby, aby wzywać karetkę pogotowia.

- Na miejscu były służby, które zabezpieczają nasze szkolenia lotnicze, ponieważ począwszy od tego, jak startuje śmigłowiec, musi być odpowiednie zabezpieczenie - straż pożarna, cysterny, logistyk - wyjaśniła kpt. Iwona Kloskowska, dodając, że są to rutynowe procedury w przypadku szkoleń.

Do incydentu odniósł się także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, przyczyny wyjaśnia także - oprócz Komisji Badania Wypadków Lotniczych - Dowództwo Generalne.

Jako pierwsze informację o zdarzeniu przekazało RMF24.

Szefernaker w "Gościu Wydarzeń" odpowiada Sikorskiemu: To jest jakaś dziecinada Polsat News Polsat News